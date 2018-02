Produção agrícola crescerá 5,1% este ano, diz Conab A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou nesta quarta-feira que a colheita de grãos na safra 2005/06 será de 119,7 milhões de toneladas - um aumento de 5,1% em relação às 113,9 milhões de toneladas colhidas em 2004/05. Em relação à estimativa de julho o crescimento 0,2%, que indicou colheita de 119,4 milhões de toneladas."A produtividade é o principal fator da manutenção deste crescimento. O rendimento aumentou nas lavouras de milho, algodão e arroz", afirmou o presidente da Conab, Jacinto Ferreira. A partir deste mês, a Conab também divulgará mensalmente a evolução das colheitas das principais culturas agrícolas que estão incluídas na política de garantia de preços mínimos (PGPM). De acordo com o levantamento, 64,9% da safra de algodão já foi colhida e 99,2% da safra de arroz também já foi colhida. Todas as lavouras de soja já foram colhidas e a produção no ano safra foi estimada em 53,426 milhões de toneladas. Soja Ferreira lembrou também que o primeiro levantamento para a safra 2005/06 de grãos, divulgado em outubro do ano passado, indicava colheita média de 123,193 milhões de toneladas de grãos. Nesta quarta, o nono levantamento para a safra indicou produção de 119,657 milhões de toneladas, redução de 2,9%. Segundo ele, a queda é resultado do recuo de 7,3% na produção de soja. A primeira previsão para a safra de oleaginosa indicava colheita de 57,632 milhões de toneladas e a estimativa divulgada nesta quarta mostrou que a safra será de 53,426 milhões de toneladas. "O uso de tecnologia foi menor do que o esperado, o clima não ajudou e houve a incidência da ferrugem asiática", completou. O uso de tecnologia foi muito inferior ao esperado no Mato Grosso, acrescentou.