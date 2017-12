Produção anual da indústria na Argentina cresce 15,5% em março O índice da produção industrial da Argentina saltou 15,5% em março em comparação com igual mês do ano passado e 1,3% em comparação com fevereiro, informou o departamento nacional de estatísticas do país, o Indec. No primeiro trimestre deste ano, a atividade industrial cresceu 5,5%, em termos ajustados. Os resultados superaram a estimativa de analistas. De acordo com a última pesquisa feita pelo banco central do país, com 52 economistas, a previsão média era de crescimento de 13% em março frente igual mês de 2003. Uma pesquisa separada da agência Dow Jones com cinco analistas produziu estimativa média de aumento entre 0,5% e 1,5% em março frente a fevereiro. Os dados da Indec mostraram também que a utilização da capacidade instalada cresceu de 67,5% em fevereiro para 70,4% em março, aproximando-se dos níveis registrados em 1998. As informações são da Dow Jones.