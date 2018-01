Produção brasileira de cerveja cai 10,7% em maio, quarto mês seguido de queda

A produção brasileira de cerveja caiu 10,7% em maio na comparação com o mesmo mês de 2014, segundo o Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), da Receita Federal. Foram produzidos no último mês 998,1 milhões de litros ante uma produção de 1,117 bilhão em maio do ano passado.

É o quarto mês consecutivo em que a produção de cerveja registra queda em 2015 na comparação anual. Um dos fatores que explica a retração na comparação com 2014 é que no primeiro semestre do último ano a indústria acelerou em razão das perspectivas de crescimento de vendas durante a Copa do Mundo.

No acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, a produção alcançou 5,499 bilhões de litros. O montante é 6,7% inferior ao do mesmo período de 2014.

Refrigerantes. A produção de refrigerantes em maio também registrou queda na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Foram produzidos 1,143 bilhão de litros em maio de 2015, retração de 9%.

No acumulado de janeiro a maio, a produção de refrigerantes este ano alcançou 6,055 bilhões de litros, queda de 6,3% ante os mesmos meses de 2014.