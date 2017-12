Produção da indústria no Brasil tem crescimento geral em 2004 Os resultados da produção industrial em nível regional ?foram amplamente positivos? em dezembro, segundo divulgou esta manhã o IBGE. Com relação ao índice para o ano de 2004, as 14 áreas investigadas tiveram crescimento. Em relação a dezembro de 2003, 13 das 14 áreas investigadas apontaram crescimento, sendo que 10 locais registraram marcas acima da média nacional (8,3%): Goiás (23,0%), Ceará (18,6%), Santa Catarina (15,1%), Amazonas (14,9%), Paraná (14,8%), São Paulo (11,9%), Bahia (11,5%), Espírito Santo (9,7%), região Nordeste (9,2%) e Pará (9,1%). Com aumento da produção figuraram ainda: Rio de Janeiro (4,6%), Rio Grande do Sul (2,4%) e Minas Gerais (2,2%). No acumulado de 2004, a taxa mais elevada ficou com a indústria do Amazonas (13,0%), impulsionada sobretudo pelo ramo de material eletrônico e equipamentos de comunicações (23,6%). Em seguida, Ceará (11,9%) e São Paulo (11,8%), onde destacaram-se, respectivamente, as indústrias de alimentos e bebidas (11,1%) e de veículos automotores (29,3%). Santa Catarina (11,4%), Pará (10,5%), Paraná e Bahia (ambos com 10,1%) e Goiás (8,4%) completaram o conjunto de locais que cresceram acima da indústria brasileira (8,3%). Segundo o documento divulgado pelo IBGE, o desempenho desses Estados está associado a um conjunto de fatores: o dinamismo das suas exportações, forte presença da produção de bens duráveis e de bens de capital nas suas estruturas produtivas e articulação ao agronegócio.