Produção da indústria paulista aumenta 17,7% Em junho, a produção industrial de São Paulo aumentou 17,7% frente a igual mês de 2003. A região mostrou números positivos em todas as bases de comparação: 13,4% de crescimento no segundo trimestre de 2004 ante igual período do ano passado, 10,6% no índice acumulado no ano até junho e 5,0% no acumulado dos últimos doze meses. Segundo divulgou hoje o IBGE, o bom desempenho da produção de São Paulo em junho foi puxado especialmente por alguns setores fabricantes de bens de consumo duráveis, com destaque para automóveis e telefones celulares, produtos apontados como os mais importantes na expansão de veículos automotores (43,2%) e material eletrônico e equipamentos de comunicações (84,7%). Para essa pesquisa, não há dados comparativos a mês anterior.