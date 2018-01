Produção da PDVSA cresce a 662 mil barris/dia A produção de petróleo da Venezuela cresceu para 662.000 barris/dia hoje, de 512.000 barris/dia na sexta-feira, revela relatório elaborado por ex-funcionários da estatal Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). A produção no leste da Venezuela permaneceu em 349.000 barris/dia, enquanto um total de 243.000 barris/dia foi bombeado na região oeste, de acordo com o relatório. No sul, 70.000 barris/dia foram produzidos, de 31.000 barris/dia de sexta-feira, diz o relatório. Os autores do relatório estão entre os 1.000 gerentes grevistas da PDVSA demitidos pelo governo venezuelano desde o início do loucaute geral contra o presidente Hugo Chávez. A produção de petróleo vem crescendo nas últimas semanas desde que o governo tomou controle das instalações da PDVSA, apesar da continuidade do locaute, iniciado em 2 de dezembro. O presidente Chávez disse no domingo que a produção de petróleo alcançaria cerca de 2 milhões de barris/dia até o final deste mês, comparado com os 3 milhões de barris/dia de antes do locaute. De acordo com o relatório dos ex-funcionários, durante os primeiros 17 dias de janeiro apenas 14 petroleiros deixaram os portos da Venezuela, carregando um total de 6,8 milhões de barris de petróleo cru. Sob circunstâncias normais, as exportações somariam cerca de 60 milhões de barris. O abastecimento doméstico de gasolina ainda depende principalmente das importações, uma vez que a maioria das refinarias continua parada, com exceção da refinaria de Puerto la Cruz, onde cerca de 75.000 barris/dia estão sendo processados. De acordo com o relatórios dos ex-funcionários, entre as unidades paradas apenas uma refinaria, o complexo de Paraguana, voltou a funcionar e está produzindo agora 40.000 barris/dia de óleo diesel.