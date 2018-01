Produção da PdVSA está em 890 mil barris por dia O ministro de petróleo da Venezuela, Rafael Ramirez, disse hoje que a estatal Petroleos de Venezuela SA (PdVSA) está produzindo atualmente 890 mil barris/dia e deverá elevar esse volume para 2 milhões de barris/dia até o final do mês, e para 2,5 milhões de barris/dia até o final de fevereiro. Falando em uma conferência na ONU ao lado do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, Ramirez informou que as perdas da empresa somam US$ 4 bilhões, como resultado da greve nacional que afetou o setor de petróleo. Em dezembro, disse, a estatal produziu em média 1,2 milhão de barris/dia. Antes da greve, a produção de petróleo da Venezuela somava cerca de 3 milhões de barris/dia. Segundo ele, as joint-ventures com companhias estrangeiras no leste do país irão retomar suas operações assim que a oferta de gás natural for restabelecida. A companhia continua em reestruturação, disse Ramirez, observando que até agora 2 mil executivos foram demitidos e, se for necessário, haverá mais dispensas. "Nós acabamos com o excesso de pessoal burocrático em Caracas", afirmou.