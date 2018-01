Produção da Petrobras atinge 2,3 milhões de barris/dia A produção de petróleo e gás natural da Petrobras no Brasil e no exterior foi de 2,3 milhões de barris por dia no mês passado, volume 1,46% maior se comparado à produção diária de janeiro. Em relação a fevereiro de 2006, o resultado apresenta um aumento de 1,26% na produção. No exterior, a produção total (petróleo e gás) de fevereiro atingiu a média diária de 236.453 barris. "Esse volume foi 3,7% superior ao de janeiro, principalmente em decorrência da entrada em produção do campo de Cottonwood, na parte americana do Golfo do México, e da maior produção na Bolívia para atender o aumento da demanda de gás", informa comunicado da Petrobras. Considerados apenas os campos nacionais, a produção média de petróleo e gás alcançou 2,08 milhões de barris diários em fevereiro, o que equivale a um aumento de 2,5% sobre a produção do mesmo mês em 2006 e de 1,2% sobre janeiro de 2007. A produção exclusivamente de petróleo da Petrobras no Brasil registrou média diária de 1,8 milhão de barris no mês passado. Trata-se de um volume 2,6% superior ao produzido em fevereiro de 2006 e 1,1% maior que a média produzida em janeiro deste ano. "Esse aumento deve-se à normalização da operação da plataforma P-37, no campo de Marlim, na Bacia de Campos, após a parada programada ocorrida ao longo da segunda quinzena do mês de janeiro." A Petrobras informou ainda que a produção total de gás em fevereiro foi de 61,8 milhões de metros cúbicos por dia, dos quais 43,9 milhões provenientes dos campos nacionais e 17,9 milhões dos campos do exterior.