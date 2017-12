Produção da Petrobras cai 2,5% no Brasil A produção da Petrobras no Brasil recuou 2,5% em maio na comparação com abril, com volume médio de óleo e gás de 1.770.881 barris diários. Em comunicado, a estatal afirma que o recuo deve-se à parada para manutenção da plataforma P-35, no campo de Marlim, na Bacia de Campos (RJ). Já a produção total, incluindo o Exterior, teve em maio a média diária de 2.015.591 barris, uma alta de 7% em relação a abril. Segundo nota, o aumento deve-se à incorporação do volume produzido pela Petrobras Energia (Pesa), a nova razão social da argentina Pecom. "Embora a aquisição do controle acionário da Pecom tenha ocorrido em outubro de 2002, a incorporação da produção ocorreu após a aprovação da operação pelo órgão regulador do governo argentino no mês passado". A produção da Pesa vem da Argentina, Bolívia, Equador, Peru e Venezuela.