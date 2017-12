Produção da Petrobras chegará a de 1,9 milhão barris-dia A Petrobras deve atingir a produção de 1,9 milhão barris por dia em 2005 com a entrada de produção das plataformas P-43, P-48 e P-50, informou hoje o diretor de Exploração e Produção da estatal, Guilherme Estrella. Segundo ele, com as três plataformas deve haver um acréscimo na produção diária da estatal em torno de 300 mil barris. "Este acréscimo só não é maior por conta do declínio de alguns poços de exploração", informou. Segundo ele, a estatal prepara um plano para ser colocado em prática a partir de 2004 para reduzir o impacto do declínio de produção dos postos e obter melhor aproveitamento de seus campos maduros. Ainda segundo Estrella, já em 2004, a produção média diária da Petrobras deve chegar a 1,6 milhão de barris antes 1,55 milhão em 2003. A Petrobras deve colocar na rua três licitações para a construção de plataformas em 2004. Segundo o diretor da área de serviços da estatal, Renato Duque, a primeira delas a ser lançada já em janeiro, é a P-53, que vai operar no campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos. Ainda no primeiro semestre de 2004, deve ser lançada a licitação para a P-55, que deve operar em Roncador, e a P-56, também em Marlim Sul. As três plataformas devem entrar em operação entre 2006 e 2007. Ainda segundo Duque, em janeiro, a Petrobras deve abrir os envelopes com os preços da plataforma P-54. Guilherme Estrella, comentou que os técnicos da estatal estão "começando a entender o modelo geológico do óleo leve". "Somos completamente inexperientes neste setor. Com a compreensão deste sistema, deve com certeza aumentar o índice de sucesso de nossas explorações nesta área", afirmou. Segundo Estrella, o novo planejamento estratégico da Petrobras vai priorizar as obras que permitam antecipar a produção do óleo leve já descoberto e a análise de áreas potenciais deste combustível. A primeira área a produzir será no Espírito Santo, onde já foi encontrado óleo com até 41 graus API. Uma plataforma será afretada para esta produção. "Existem entre quatro e cinco navios no mundo que podem ser a daptados para esta função e a idéia é que isso já seja definido nos três primeiros meses de 2004. O prazo entre a adaptação deste navio e sua entrada em produção é de 18 meses. Também no início do ano, a Petrobras deve afretar duas sondas, de custo aproximado de US$ 50 mil por dia para testar a chamada faixa equatorial, que abrange as áreas próximas à Barreirinhas (MA) e na Bacia do Jequitinhonha (BA). A perspectiva, segundo ele, é a área de exploração e produção da Petrobras invista em 2004 "um pouco m ais do que US$ 5 bilhões". Em 2003, os investimentos na mesma área ficaram em torno de US$ 4,5 bilhões.