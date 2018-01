Produção da Petrobras cresce 5,8% em outubro A Petrobras produziu uma média de 1,821 milhão de barris de petróleo por dia em outubro. O volume é 5,8% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior e 1,8% superior ao volume extraído em outubro. Segundo a empresa, o aumento na produção é fruto da entrada em operação de três poços no campo de Albacora Leste, na bacia de Campos, onde está instalada a plataforma P-50, eleita pela estatal como símbolo da auto-suficiência nacional. Incluindo o gás, a produção nacional da empresa chega a 2,103 milhões de barris de óleo equivalente. O volume de petróleo produzido em outubro no País garante a auto-suficiência, já que, segundo cálculos da própria empresa, o consumo nacional oscila entre 1,8 e 1,85 milhão de barris por dia. À produção da Petrobras, devem ser somados cerca de 30 mil barris diários produzidos pela anglo-holandesa Shell na bacia de Campos, mais os volumes provenientes de pequenos campos terrestres operados por companhias de menor porte. Já na área de gás natural a situação é diferente. Segundo nota distribuída nesta sexta-feira, a Petrobras produziu em outubro uma média de 44,8 milhão de metros cúbicos de gás natural por dia no Brasil. O resultado representa uma alta de 3,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Mas parte desse gás é reinjetado nos poços por falta de capacidade de transporte ou consumido nas instalações da estatal, o que torna necessária a importação de metade do volume consumido no País, hoje na casa dos 50 milhões de metros cúbicos diários. No exterior, a empresa teve uma produção média de 240,2 mil barris de óleo equivalente (somado ao gás) em outubro. A Argentina é o país com maior contribuição (105,5 mil barris), seguida de Bolívia (61,8 mil barris) e Venezuela (19,9 mil barris). Somando os volumes extraídos no Brasil e no exterior, a estatal fechou o mês com uma média de produção de 2,343 milhões de barris de óleo equivalente por dia.