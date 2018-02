Produção da Petrobras cresceu 0,8% em 2007 A Petrobras informou hoje que produziu uma média de 1,792 milhão de barris por dia, no Brasil, durante o ano de 2007. O volume é 0,8% superior à produção média de 2006 e ficou abaixo da meta estipulada pela estatal, de 1,91 milhão de barris por dia. Em dezembro, ao anunciar o recorde diário de 2 milhões de barris, o diretor de exploração e produção da companhia, Guilherme Estrella, já havia admitido que o volume extraído no ano ficaria em torno dos 1,8 milhão de barris por dia. Para 2008, a meta é extrair uma média de 2 milhões de barris por dia. No ano passado, o crescimento da produção foi afetado por atrasos na entrada de algumas plataformas e problemas com unidades já em operação. Em dezembro, com o início das atividades da P-54 e ampliação do número de poços conectados às unidades P-52 e Cidade de Vitória, a produção nacional deu um salto de 5,3% com relação ao mês anterior, atingindo a média de 1,854 milhão de barris por dia. O volume médio produzido em 2007 foi suficiente para manter a auto-suficiência brasileira, uma vez que o consumo diário situa-se em torno dos 1,8 milhão de barris. Somado à produção de companhias privadas, na casa dos 30 mil barris por dia, o Brasil produziu uma média de 1,82 milhão de barris por dia no ano passado. A Bacia de Campos manteve-se como a principal produtora nacional de petróleo, responsável por 82% do volume total extraído no País. A produção de gás da estatal no Brasil ficou em 43,3 milhões de metros cúbicos por dia, em média, em 2007. O volume é 1,3% inferior ao verificado em 2006. Em dezembro, o volume de gás extraído foi de 45,9 milhões de metros cúbicos por dia, 4,5% a mais do que no mês anterior. O aumento, segundo a empresa, deveu-se a "flutuações de mercado". No mês passado, a empresa teve de intensificar a geração de energia em suas usinas térmicas, para ajudar a poupar água nos reservatórios das hidrelétricas. De acordo com comunicado distribuído hoje, a Petrobras produziu em 2007 uma média de 1,918 milhão de barris por dia em suas atividades no Brasil e no exterior. Já a produção de gás somou uma média de 61,956 milhões de metros cúbicos por dia.