Produção da Petrobrás no 1º semestre bate a meta prevista para 2017

A produção de petróleo da Petrobrás no Brasil cresceu 5,6% no primeiro semestre ante o mesmo período do ano anterior, para 2,171 milhões de barris por dia (bpd), acima da meta prevista para o ano de 2017, de 2,07 milhões de bpd, segundo dados publicados pela petroleira nesta segunda-feira, 17.

O volume de petróleo da empresa produzido nos primeiros seis meses deste ano no Brasil foi ainda 1,2% acima da média de extração registrada em todo o ano passado, de 2,144 milhões de bpd.

Já a produção total da Petrobrás de petróleo e gás natural, no Brasil e exterior, cresceu 2,9% na primeira metade do ano em comparação ao mesmo período do ano passado, para 2,791 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), também acima da meta prevista para todo o ano, de 2,62 milhões de boe/d.

Nos primeiros três meses, a produção da empresa foi marcada por paradas para manutenção em grandes plataformas.

Entretanto, a partir de maio, quando a empresa iniciou a produção da plataforma P-66, no campo de Lula, pré-sal da Bacia de Santos - maior produtor do Brasil -, a companhia voltou a aumentar a produção.

Além disso, ao longo deste ano, houve a entrada em operação de novos poços produtores conectados às plataformas do tipo FPSO Cidade de Caraguatatuba, Cidade de Ilhabela, Cidade de Maricá, Cidade de Mangaratiba e Cidade de Saquarema - todos instalados na Bacia de Santos.

Em junho, a produção da estatal cresceu pela segunda vez consecutiva ante o mês anterior para cerca de 2,2 milhões de bpd, alta de 0,6% em relação a maio.

Segundo a Petrobrás, o resultado de junho se deve, principalmente, ao retorno à produção, após parada programada, da plataforma P-43, nos campos de Barracuda e Caratinga, na Bacia de Campos, e do FPSO Cidade de Mangaratiba, no campo de Lula, na Bacia de Santos.

Já a produção total de petróleo e gás da companhia no país e no exterior em junho somou 2,81 milhões de barris de boe/d, dos quais 2,7 milhões boe/d produzidos no Brasil.

A produção de gás natural no Brasil em junho, excluído volume liquefeito, somou 80,3 milhões de metros cúbicos/dia, alta de 1,8 por cento frente a maio, devido principalmente ao retorno à produção do FPSO Cidade de Mangaratiba.

Trimestre. Já no segundo trimestre de 2017, a produção total da Petrobrás de petróleo e gás natural, no Brasil e no exterior, caiu 1 por cento ante o mesmo período do ano passado, para 2,776 milhões de boe/d, segundo a petroleira.

Mas a produção apenas de petróleo no Brasil, na mesma comparação, cresceu 1,3%, para 2,16 milhões de barris de petróleo por dia (bpd).

Nova Produção. Para este ano, o plano de negócios da empresa prevê ainda iniciar a produção de três novas plataformas nas áreas de Lula Norte, Tartaruga Verde e Mestiça e o Teste de Longa Duração (TLD) de Libra, considerada a área mais promissora do Brasil.

A plataforma do TLD de Libra estava prevista para operar a partir de julho, mas enfrentou problemas operacionais. Até o momento a Petrobrás não informou a nova data.