Produção da Petrobras no País cai 0,49% em novembro

De janeiro a novembro de 2009, a companhia atingiu uma média de 1,969 milhão de barris diários, volume que impossibilita o alcance da média de 2,05 milhões no ano. A média até novembro é 6,2% superior à média de produção nacional de óleo em todo o ano de 2008.

De acordo com a estatal, a queda na produção de novembro ante outubro ocorreu principalmente devido ao encerramento do teste de longa duração (TLD) no campo de Cachalote, no mar do Espírito Santo, conduzido com a utilização do navio-plataforma (FPSO) Seilllean. O campo de Cachalote voltará a produzir em meados de 2010, quando será instalado na área o FPSO Capixaba, com capacidade para produzir 100 mil barris por dia.

O volume de petróleo e gás natural produzidos pela empresa no exterior chegou a 247,287 mil barris de óleo equivalente por dia. O total representa um aumento 4,7% em relação a novembro de 2008, devido à entrada de novos poços de produção no campo de Agbami e ao início da produção no campo de Akpo, ambos na Nigéria. Na comparação com outubro deste ano, houve decréscimo de 2%, em decorrência de fatores como a parada para manutenção preventiva no campo Santa Cruz II, na Argentina.

A produção de gás natural no exterior foi de 16,374 milhões de metros cúbicos diários, o que corresponde a uma diminuição de 2,7% em relação ao mês anterior. Segundo a Petrobras, este resultado se deve principalmente à menor demanda pelo gás boliviano.