Produção de aço bruto cai 4,4% em abril A produção brasileira de aço bruto caiu 4,4% em abril em relação ao mesmo mês de 2001, totalizando 2,214 milhões de toneladas. No acumulado dos primeiros quatro meses de 2002, a produção somou 9,265 milhões de toneladas, com queda de 1,7% sobre o mesmo período do ano anterior. As informações são do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS). A produção de laminados em abril foi de 1,488 milhão de toneladas, o que representa queda de 6,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado até abril, a produção de laminados somou 5,906 milhões de toneladas, volume 4,5% menor que o registrado há um ano. Dentro da produção de laminados, a produção de aços planos totalizou 882,9 mil toneladas, com queda de 6,6% na comparação com o resultado do mesmo período de 2001. A soma do acumulado do ano totalizou 3,558 milhões de toneladas, retração de 3,5%. Já a produção de aços longos baixou 5,6% em abril, na comparação com o mesmo mês de 2001, totalizando 605,4 mil toneladas. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a produção do segmento totalizou 2,347 milhões de toneladas, com queda de 6%. Semi-acabados A produção de aços semi-acabados para venda diminuiu 2,1% no mês passado, para 577,9 mil toneladas. No acumulado de janeiro a abril, a produção de semi-acabados somou 2,765 milhões de toneladas, com crescimento de 14,9%. A produção de placas totalizou 538,8 mil toneladas em abril, volume 19,6% maior que o produzido em abril de 2001. Nos primeiros quatro meses, a produção do insumo foi de 2,201 milhões de toneladas, com crescimento de 22,3% sobre o mesmo período do ano passado. A produção de blocos e tarugos caiu 72% em abril, totalizando 39,1 mil toneladas. A soma até abril foi de 563,6 mil toneladas, volume 7% menor que o registrado no acumulado dos primeiros quatro meses do ano passado.