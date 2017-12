Produção de aço bruto do Japão cresceu 8% em março A produção de aço bruto do Japão subiu 8% em março em relação a igual período do ano passado para 9,40 milhões de toneladas, segundo informações da Federação de Ferro e Aço do Japão. Em comparação com fevereiro, a produção cresceu 12,2%, disse a Federação, mostrando que os temores com a guerra no Iraque não interromperam a demanda durante esse período. O grupo disse que a produção de aço comum aumentou 6,4% em março para 7,54 milhões de toneladas, enquanto a produção de aço especial também subiu 15,1% para 1,86 milhão de toneladas. No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2003, a produção de aço bruto cresceu 7,6% para 198 milhões de toneladas.