Produção de aço bruto subiu 2,7% em junho, diz instituto

A produção de aço plano cresceu 3,3% em junho, para 1,270 milhão de toneladas. O de longos avançou 7,3%, para 986,4 mil toneladas. A IABr anunciou ainda que as importações de aço atingiram um volume de 240 mil toneladas em junho, o que significou uma queda de 32% em relação ao mesmo mês de 2012. Na comparação com maio, houve um recuo de 9,7%. O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos em junho foi de 2,2 milhões de toneladas, queda de 1,2% ante igual período do ano anterior.

Acumulado

No acumulado de 2013, a produção de aço bruto caiu 2,2% ante o mesmo intervalo de 2012, para 16,974 milhões de toneladas. A de laminados atingiu 12,932 milhões de toneladas no período (+0,9%); a de planos, 7,38 milhões de toneladas (+0,7%); e por fim, a de longos somou 5,552 milhões de toneladas (+1,1%).