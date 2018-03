Produção de aço em novembro sobe 15,1% no Brasil A produção brasileira de aço alcançou 2,7 milhões de toneladas em novembro, o que representa uma queda de 4,3% em relação a outubro, informou hoje o Instituto Aço Brasil (IABr). No entanto, o resultado do mês passado representa um crescimento de 15,1% em relação a novembro de 2008.