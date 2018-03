Produção de aço na China cresce 18,48% em 2006 A produção de aço na China, o maior produtor e consumidor mundial desta liga de metais, cresceu 18,48% em 2006, para 418,7 milhões de toneladas, segundo números oficiais divulgados nesta segunda-feira pela agência estatal Xinhua. A produção de ferro em lingotes foi de 404,17 milhões de toneladas, 19,78% a mais que em 2006, enquanto a de produtos de aço cresceu 24,45%, para 466,85 milhões de toneladas, anunciou nesta segunda-feira a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, principal órgão econômico do país. A alta aconteceu apesar das políticas macroeconômicas do país para esfriar os setores aquecidos, como o do aço, e devido à grande demanda gerada pelo crescimento econômico, que foi de 10,7% em 2006. Além disso, a Comissão destacou que desde 2003 se estabeleceram no país um grande número de companhias ilegais, que aproveitam as grandes oportunidades de negócio em um setor aquecido que o governo tenta reestruturar. Em 2006, a China exportou 43,01 milhões de toneladas de aço, 109,6% a mais que em 2005, enquanto as importações caíram 28,3%, para 18,51 milhões de toneladas.