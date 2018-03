Produção de aço no Japão baterá recorde e preço deve cair A produção de aço no Japão pode superar todos os recordes em 2007 graças a um forte aumento da demanda interna, segundo informa nesta sexta-feira o jornal The Japan Times. Os especialistas afirmam no entanto que o aumento, associado à grande produção chinesa, pode causar uma queda dos preços do aço no mercado. As previsões dos analistas são de que a indústria japonesa produza um total de 120 milhões de toneladas métricas de aço, 0,83% a mais que o recorde registrado em 1973. A boa situação das principais empresas consumidoras de aço no país, como os fabricantes de automóveis e de navios, parece indicar que a necessidade de matéria-prima de alta qualidade vai subir ao longo do ano. Dados de 2006 antecipados pelo Ministério da Economia prevêem a terceira maior produção de aço da história no Japão, com 116 milhões de toneladas. Empresas como a Nippon Steel prevêem investir cerca de US$ 7 trilhões nos próximos três ano para aumentar sua produção e adquirir concorrentes, como medida de proteção diante do crescimento de multinacionais do setor como a Arcelor Mittal.