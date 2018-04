Produção de aço no Japão despenca 37,8% em janeiro A produção de aço cru do Japão em janeiro despencou 37,8%, em comparação com igual período do ano passado, para 6,37 milhões de toneladas. O resultado representa a mais forte queda desde que dados comparáveis se tornaram disponíveis em janeiro de 1949, disse a agência de notícias japonesa Kyodo News, citando fontes do setor. As informações são da Dow Jones