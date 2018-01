Produção de álcool deve se manter entre 8% e 10% O coordenador-geral de Açúcar e Álcool da Agricultura, Alexandre Strapasson, disse nesta segunda-feira que, nos próximos anos, a safra de cana-de-açúcar deverá crescer de 8% a 10%, mantendo o desempenho da safra anterior, que apresentou crescimento de 9%, chegando a 471,17 milhões de toneladas. Strapasson afirmou que o Brasil produz hoje 17,25 bilhões de litros de etanol, dos quais 13,5 bilhões para o consumo interno e 3,5 bilhões para exportação. O coordenador fez nesta segunda uma palestra na Conferência Internacional dos Biocombustíveis - Enerbio 2006, no hotel Blue Tree. Segundo ele, o Brasil tem hoje 6 milhões de hectares plantados com cana-de-açúcar, mas existem no País, disponíveis para ocupação e cultivo, 70 milhões de hectares. Ele fez questão de frisar que esse território não é coberto por florestas e previu que, até 2013, poderá haver um crescimento de 50% da área plantada com cana-de-açúcar para atender à demanda por açúcar e álcool. O coordenador disse que o surgimento dos veículos flexíveis, que usam mais de um combustível, impulsionou o mercado de etanol no Brasil, e hoje, 80% dos carros são desse tipo. Strapasson listou, entre as vantagens do etanol, o fato de ser um combustível renovável, seguro e fácil de produzir em larga escala.