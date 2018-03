Produção de alimentos recua 1,86% em janeiro A produção da indústria alimentícia caiu 1,86% em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2002, de acordo com dados divulgados hoje pela Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia). O movimento refletiu-se no faturamento real, que declinou 5,83% no mesmo período. O recuo de janeiro também puxou para baixo a taxa de crescimento da receita acumulada em 12 meses: passou de 3,3% até dezembro para 2,96%. "O fato de a produção de janeiro cair em menor proporção do que as vendas - que baixaram 5,83% - revela que as indústrias já estão se preparando para a retomada dos embarques em fevereiro", afirmou o gerente do departamento de economia da Abia, Amílcar Lacerda de Almeida. O segundo mês do ano, disse Almeida, já acena com resultados positivos em vista do aumento de pedidos do mercado externo. "A taxa de produção deverá ficar positiva em 3% em fevereiro e o faturamento cresce na mesma ordem", estima. Ele ressalta que os embarques - que alcançaram US$ 10,8 bilhões no ano passado - deverão fechar em US$ 13 bilhões em 2003. O gerente da Abia acredita que o impulso nos negócios continuará sendo regido pelas vendas externas. "A queda do poder aquisitivo, o reajuste de preços, o desemprego e as altas taxas de juros reprimiram as vendas no mercado interno neste começo de ano", diz. Mas as exportações levam o economista a apostar num aumento mínimo de 3% na produção do ano. A pesquisa da Abia mostra que no primeiro mês de 2003 houve queda de 1,5% no quadro de empregos da indústria alimentícia, para 950 mil postos de trabalho, sobre janeiro do ano passado. O salário médio nominal também caiu na comparação com janeiro de 2003: ficou 0,70% inferior. Nos 12 meses acumulados até janeiro, porém, o índice se mantém positivo em 3,32%.