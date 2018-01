Produção de bens de capital se aproxima do recorde de 1995 A produção de bens de capital no Brasil está se aproximando do nível máximo que já atingiu, no início de 1995, e a importação de produtos desse tipo também está crescendo. O índice de base fixa com ajuste sazonal para bens de capital da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficou em 121,9 em maio, próximo ao recorde de 126,5 de janeiro de 1995. A média de janeiro a maio deste ano, ficou em 116,7 bem perto da dos primeiros cinco meses do ano, que foi de 118,3%. Já no mesmo período do ano passado, o índice ficou em 95,8. Ou seja, houve crescimento de 21,8% da média dos primeiros cinco meses do ano passado para a do mesmo período deste ano. A importação de bens de capital de janeiro a maio, por sua vez, aumentou 7,1% em relação a do mesmo período de 2003, quando considerada a quantidade, e 14,1% quando o critério é o valor.