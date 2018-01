Produção de cerveja cai quase 2% em 2015

A produção brasileira de cerveja caiu 0,93% em dezembro de 2015 na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo dados preliminares do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), da Receita Federal. A produção no mês foi de 1,481 bilhão de litros. Com isso, o setor encerrou o ano com queda de 1,99% na produção, que foi de 13,855 bilhões de litros de cerveja de janeiro a dezembro.

É a segunda vez desde 2010 que o setor cervejeiro apresenta retração anual. Em 2013, que havia sido o pior ano até o momento, também houve recuo de 1,99%.

O mercado brasileiro de bebidas foi afetado em 2015 pela queda na renda disponível dos consumidores brasileiros, que levou a uma racionalização do consumo dentro e fora de casa. Nos canais de autosserviço, como supermercados, por exemplo, o volume vendido de bebidas alcoólicas caiu 2,1% até agosto de 2015 ante igual período do ano anterior, segundo dados da Nielsen. Nas não-alcoólicas, como refrigerantes, o recuo foi ainda maior: de 3,9%.

Outro fator relevante é a alta de custos diante do impacto da depreciação do real em insumos dolarizados, caso do alumínio. Já em novembro, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) considerou que o setor cervejeiro no Brasil tem passado por um período de pressão no custo e que o efeito, combinado com medidas em curso para aumento nos tributos estaduais sobre a cerveja, poderia levar a queda ainda maior no volume de produção pela frente.

Além disso, os números são afetados pelo fato de a produção de cerveja ter crescido em ritmo mais acelerado em 2014 por efeito da realização da Copa do Mundo de futebol no Brasil. Isso fez com que o patamar de comparação fosse elevado, sobretudo para os dados do primeiro semestre.

Considerando apenas o quarto trimestre do ano que passou, houve alta na produção ante o mesmo período de 2014, sobretudo em razão de um crescimento mais relevante em outubro. Entre outubro e dezembro, foram produzidos 4,089 bilhões de litros de cerveja, crescimento de 1,32% na comparação com os mesmos meses de 2014. Foi o segundo período de expansão ante o ano anterior, depois de uma alta de 4,25% no terceiro trimestre, mas houve desaceleração no ritmo de retomada, o que fez com que não fosse possível compensar a queda de 6,76% registrada ao longo de todo o primeiro semestre.

Refrigerantes. A produção de refrigerantes no Brasil teve onze meses consecutivos de queda em 2015, de acordo com o Sicobe. Em dezembro, foram fabricados 1,572 bilhão de litros, queda de 3,79% ante o mesmo mês do ano anterior.

O quarto trimestre teve queda de 5,98% na produção de refrigerantes, com o volume nos últimos três meses do ano atingindo 4,302 bilhões de litros. Com o resultado, a produção no acumulado de 2015 chegou a 14,894 bilhões de litros, retração de 5,93% na comparação anual.