Produção de energia de Itaipu cresceu 7,5% em 2003 A hidrelétrica de Itaipu, a maior do País, com uma capacidade instalada de mais de 12,6 mil megawatts (MW), elevou em 7,5% sua produção em 2003, para 89,151 milhões de megawatts-hora (MWh). O crescimento da produção da usina superou a taxa de expansão do consumo no País, que, de acordo com dados preliminares do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), foi de 4,6% em 2003. Em 2003, Itaipu respondeu por 24,4% da produção de energia no Brasil, segundo os dados do ONS. A produção da usina no ano passado foi o quarto maior volume de geração de energia registrado pela Itaipu Binacional desde o início de suas operações, em 1985. O recorde de geração de eletricidade da usina continua sendo os 93,4 milhões de MWh produzidos em 2000. Segundo o diretor-técnico executivo de Itaipu, Antônio Otelo Cardoso, um crescimento da produção maior que o verificado no consumo pode ser atribuído ao bom nível de enchimento do reservatório da hidrelétrica, "em um ano em que os reservatórios, em geral, não estiveram com um nível muito alto".