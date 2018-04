Produção de etanol cresce menos A capacidade de produção de etanol dos Estados Unidos deve continuar a crescer no ano-safra 2009/10, ainda que em ritmo menor. A previsão foi feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). A expansão da capacidade vai acontecer apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pela indústria no país. A Verasun Energy, uma das maiores empresas do setor, entrou em concordata no fim do ano passado. Várias companhias menores também quebraram com a crise. O USDA acredita que até 15% da capacidade total ficará ociosa em 2009, o que deve pressionar as margens da indústria.