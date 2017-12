Produção de Frescarini é transferida para a Argentina A General Mills anunciou que vai transferir sua produção de massas frescas Frescarini de Bauru, no interior de São Paulo, para a sua fábrica da Argentina. A empresa alega, entre os motivos, a "significativa diminuição do poder de compra do consumidor" no ano passado, incentivada pela contínua desvalorização do Real. A empresa também cita o aumento dos custos de produção, em especial da farinha, de uma "commodity" cujo preço é estabelecido pelo mercado internacional, e das embalagens, encarecidas pelo aumento da taxa de câmbio. A General Mills criou um pacote de benefícios para cerca de 180 trabalhadores da unidade que será fechada. Em noto oficial, a empresa esclarece que o fornecimento dos seus produtos, que incluem os sorvetes Häagen-Dazs, pão de queijo Forno de Minas e massas Frescarini permanecem inalteradas, mantendo sua distribuição regular em todos os pontos-de-venda.