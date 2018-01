Produção de gás e petróleo aumentou 1,7% em julho A produção média depetróleo e gás natural da Petrobras, no Brasil e em campos localizados no exterior, em julho, teve um aumento de 1,7% em relação a junho, e de 1% sobre julho de 2003. No total, foram produzidos 2.059.443 barris/dia no último mês. A produção de gás em campos nacionais alcançou 1.792.356 barris/dia, o que significou um aumento de 2% em relação a junho. Se comparando com o mesmo período de 2003, o índice manteve-se invariável. Somente a produção de petróleo nos campos nacionais alcançou o volume de 1.520.963 barris/dia, ou seja, 1,9% a mais do que em junho. A razão disso é que três novos poços entraram em operação recentemente, dois no Campo de Marlim Sul e um no Campo de Bicudo, aumentando a produção em 37,1 mil barris/dia. Apesar dos dois novos poços, a produção do mês passado não conseguiu bater os números de julho de 2003. Comparando julho deste ano com o mesmo período do ano passado, o decréscimo foi de 1,6%. Já nos oito países onde a Petrobras mantém ativos, o volume de óleo e gás natural produzido em julho foi de 267.087 barris/dia, o que representa uma redução de 0,2% em relação ao mês anterior e um aumento de 9,2% em relação a julho do ano passado.