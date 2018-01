Produção de grãos cresce 26,5% na safra 2002/03 A produção agrícola na safra 2002/03 será de 122,38 milhões de toneladas, crescimento de 26,5% em relação ao ano-safra anterior, quando foram colhidas 96,76 milhões de toneladas. Os números foram anunciados hoje pelo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Luís Carlos Guedes Pinto. O levantamento é o sexto do governo para a safra 2002/03. Na comparação com a estimativa divulgada em junho - quando a Conab previu produção de 120,160 milhões de toneladas - o levantamento divulgado hoje indica aumento de 1,8% na produção agrícola. Milho e trigo foram os responsáveis pelo incremento na safra de grãos. Safrinha de milho deve ter aumento de 104% A estimativa atual da Conab indica colheita de 12,6 milhões de toneladas de milho na safrinha deste ano, aumento de 104% em relação à colheita do ano-safra anterior, de 6,18 milhões de toneladas. Confirmando a expectativa dos analistas, o governo revisou o número para a safrinha. "Considerando o levantamento de junho, há um acréscimo de 1,5 milhão de toneladas, principalmente com a safra do Paraná", afirmou o presidente da Conab, Luís Carlos Guedes Pinto. A safrinha de milho é recorde. Nas duas safras de 2002/03, a produção de milho será de 47,38 milhões de toneladas, 34,3% acima das 35,28 milhões de tonelada de 2001/02.