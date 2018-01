Produção de grãos este ano deve alcançar 133 milhões de t O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira a primeira estimativa nacional para a safra de grãos em 2004. Ela aponta para um crescimento de 8% na produção ante a safra anterior, alcançando 133 milhões de toneladas. A produção em 2003 foi de 123,2 milhões de toneladas. Segundo o IBGE, o maior crescimento regional da produção ocorrerá no Nordeste (30,25%). Ainda de acordo com estimativa, as condições climáticas nas principais áreas produtoras de grãos estão dentro da normalidade no início deste ano, com exceção do oeste do Paraná e da região de Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde ocorreram longos períodos de estiagem.