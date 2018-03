Produção de Itaipu em 2006 é a 2ª maior da história A Hidrelétrica Itaipu Binacional conseguiu, em 2006, a segunda maior produção de energia de sua história, com 92.689.936 megawatts-hora (MWh). O recorde continua com o ano de 2000, quando foram produzidos 93.427.598 MWh - a diferença corresponde a três dias de produção. De acordo com a empresa, com a produção do ano passado seria possível suprir por cerca de 81 dias o consumo de energia de todo o País. Com a produção de 2006, a Itaipu Binacional atendeu 20% das necessidades brasileiras e 95% da demanda do Paraguai. Desde que a usina entrou em operação, em 1984, quando foram gerados 277 mil MWh, a produção acumulada está em 1.483.591.348 MWh. Na área do turismo, somente o lado brasileiro da usina atraiu, no ano passado, 422.421 pessoas, vindas de 120 países. No lado paraguaio, foram 150.951 turistas. O levantamento paraguaio foi feito até o dia 21 de dezembro.