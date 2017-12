Produção de motocicletas cai 15% no ano, diz Abraciclo

SÃO PAULO - A produção de motocicletas no Brasil recuou 15% no acumulado do ano até novembro, na comparação com igual intervalo de 2014, informou a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). De janeiro a novembro, foram fabricadas 1.212.075 motocicletas, ante 1.432.842 unidades no mesmo período do ano passado.

Apenas em novembro, a produção de motocicletas totalizou 74.972 unidades, queda de 28,2% em relação às 104.388 unidades fabricadas em outubro. Na comparação com o mesmo mês de 2014, o recuo foi de 38,4%.

Venda. O balanço da Abraciclo mostra também que as vendas de motocicletas no atacado tiveram queda de 14,9% no acumulado do ano até novembro, ante o mesmo período de 2014. De janeiro a novembro, as fábricas venderam para as concessionárias 1.120.680 unidades, ante 1.316.289 em igual período do ano passado. Apenas em novembro, as vendas no atacado totalizaram 70.398 motos, queda de 22,8% ante outubro e baixa de 41,2% ante igual mês de 2014.

Já as vendas no varejo, ou seja, aos consumidores finais, totalizaram 105.371 unidades em novembro, avanço de 18,4% ante outubro.

Exportação. As exportações de motocicletas totalizaram 63.179 unidades no acumulado do ano até novembro, queda de 23% ante igual período de 2014. Em relação a outubro, as vendas externas cederam 42,5%, para 6.298 unidades. Frente a novembro de 2014, quando as exportações somaram 3.555 unidades, houve crescimento de 87,7%.