Produção de motos bate recorde em abril O setor de motocicletas bateu recorde histórico de produção no mês de abril, com a fabricação de 88,1 mil unidades, total 13% superior ao de março e 13,6% maior que o do mesmo mês de 2002. O maior resultado registrado anteriormente havia sido alcançado em outubro do ano passado, quando foram produzidas 84,8 mil motocicletas no País. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas (Abraciclo), os números comprovam que o setor continua em expansão, rumo à meta de crescer 25% até dezembro deste ano em relação a 2002, para 1,080 milhão de motos produzidas. As vendas no mercado interno, entretanto, recuaram 0,7% em relação a março, para 74,8 mil unidades. Em comparação ao ano passado, a redução foi de 4,8%. Segundo, o presidente da Abraciclo, Yuji Horie, a queda foi motivada pelos feriados prolongados. "Esse recuo era esperado e será compensado no mês de maio", disse. Em sua opinião, a motocicleta já está consolidada como meio efetivo de transporte da população, motivo pelo qual o setor deve manter o ritmo de crescimento. No primeiro quadrimestre do ano, as vendas internas somaram 297,5 mil unidades, total 13,4% maior que o do mesmo período do ano passado. As exportações também tiveram queda, de 18,7%, em relação a março, para 4,7 mil unidades vendidas no mercado externo. Na comparação com abril de 2002, no entanto, as remessas aumentaram 56%. No acumulado de janeiro a abril, as exportações cresceram 105% em relação aos primeiros quatro meses de 2002, para 21,4 mil motocicletas. Ranking A Honda foi a marca mais vendida no País, com 255,5 mil unidades comercializadas no primeiro quadrimestre de 2003, o equivalente a uma participação de 85,9% nas vendas totais. A Yamaha respondeu por 13,1% do volume, com 39 mil unidades vendidas, e a Cofave (Kasinski), por 0,7%, com 2,2 mil motocicletas. A Sundown vendeu 758 unidades, com market share de 0,3%.