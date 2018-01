Produção de motos cai 37,8% em janeiro ante janeiro de 2015

SÃO PAULO - A produção de motocicletas no Brasil alcançou 75.959 unidades em janeiro deste ano, queda de 37,8% em relação às 122.063 unidades produzidas em igual mês do ano passado, informou a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Na comparação com dezembro, quando as fábricas se encontravam em férias parciais e a produção foi de 50.633 unidades, houve alta de 50%.

O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, explicou que a forte retração na comparação com janeiro de 2015 se deve ao fato de que as fábricas aproveitaram o início de ano para ajustar os estoques, em um cenário de baixa demanda do consumidor. Em janeiro, as vendas somaram 78.538 motocicletas, recuo de 27,7% ante janeiro do ano passado e baixa de 27% sobre o volume comercializado no último mês de 2015.

Por outro lado, com o real desvalorizado em relação ao dólar, as exportações de motocicletas cresceram 53,4% em janeiro de 2016 ante um ano antes, para 3.336 unidades. Na comparação com dezembro, no entanto, houve queda de 43,9%.