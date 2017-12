Produção de novo iPhone será recorde

A Apple está preparando uma produção inicial maior de seus próximos iPhones. A fabricante acredita que mesmo mudanças modestas no hardware devem atrair consumidores interessados em atualizar seus modelos e isso ultrapassará a demanda pelos telefones com telas maiores lançados no ano passado.

A Apple está pedindo aos fornecedores que produzam entre 85 milhões e 90 milhões de unidades somadas dos dois novos modelos de iPhone, com telas de 4,7 e 5,5 polegadas, até 31 de dezembro, segundo pessoas ligadas ao assunto. Os tamanhos das telas são os mesmos dos modelos iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

Em comparação, a Apple encomendou no ano passado entre 70 milhões e 80 milhões para seus primeiros modelos com tela maior. Procurada, a empresa não quis comentar o assunto.

A Apple demorou para entrar no mercado de smartphones maiores, mas registrou fortes vendas de seus últimos modelos de iPhone.

Na primeira metade do ano fiscal encerrado em setembro, a Apple vendeu 135,6 milhões de iPhones, um aumento de 43% ante igual período do ano passado. Antes do iPhone 6, o maior modelo de telefone da Apple tinha uma tela de 4 polegadas. (Com informações da Dow Jones Newswires).