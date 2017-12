Produção de óleo da Petrobras aumentou 14% em 2003 As reservas da Petrobras atingiram em 2003 a marca de 12,6 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), o que representa um aumento de 14% sobre o registrado pela companhia no final de 2002, informou nota divulgada hoje pela estatal para a Bovespa. Segundo a nota técnica os dados seguem as normas de classificação e apropriação de reservas estabelecido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que seguem os critérios da Society of Petroleum Engineers. Em 2003, informou a Petrobras, foram incorporados 2,21 bilhões de boe às reservas provadas totais, tendo sido produzidos no mesmo período 0,62 bilhão de boe. A variação anual foi de 1,59 bilhão de boe. A empresa também anunciou os principais destaques contabilizados na incorporação de reservas. Entre eles estão as descobertas em blocos exploratórios nos campos de Golfinho (antigo bloco BES-100, na Bacia do Espírito Santo); Baleia Franca (antigo bloco BC-60, na Bacia de Campos, no Estado do Espírito Santo) e Mexilhão (antigo bloco BS-400, na Bacia de Santos). Os planos de avaliação destes blocos se encontram em homologação junto à ANP. Além disso, também foram feitas descobertas nas áreas de concessões de campos de produção de Espadarte e Marlim Leste, ambos na Bacia de Campos, e ainda novas apropriações de volumes em campos já descobertos, principalmente nos campos de Marlim Leste, Roncador e Jubarte, na Bacia de Campos. A nota técnica apontou ainda o índice de reposição de reservas provadas da Petrobras em 2003, que foi de 356%. Isso significa dizer que para cada barril produzido foram incorporados 3,56 novos barris de óleo e gás. Dos 12,6 bilhões de boe das reservas provadas, 84% correspondem a óleo e condensado (10,61 bilhões de boe) e 16% a gás natural (316,56 bilhões de m3). O valor da reserva provada de petróleo, calculado segundo os critérios da SEC em 31 de dezembro de 2003, foi de 10,4 bilhões de boe. A diferença de 2,2 bilhões de boe nos cálculos entre os dois critérios de deve, principalmente, a metodologia de contabilização de reservas de gás e ao critério SEC de limitar o cálculo da reserva ao período de concessão dos campos.