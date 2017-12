Produção de petróleo cai e exige atenção A produção mundial de petróleo caiu 420 mil barris/dia em junho em relação a maio, como informou a Agência Internacional de Energia (AIE) em seu relatório global divulgado hoje. Como resultado, os preços subiram em junho, impulsionados por "interesses especulativos, baixos estoques e forte demanda por gasolina". Os estoques de gasolina e derivados continuam bem abaixo dos níveis de 1999, situação que exige séria atenção, alerta a AIE. Segundo a agência, um aumento na produção de gasolina na Europa e nos EUA ampliará a oferta do produto, o que pressiona os preços para baixo num primeiro momento, mas provocará uma redução ainda maior nos estoques dos derivados, o que pode elevar os preços mais tarde. A drástica redução na produção de petróleo do Iraque em junho provocou uma queda de 240 mil barris por dia na produção total da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Isso manteve os mercados mundiais apertados. Mas segundo a AIE, o aumento dos sauditas e de outros membros da Opep pode ajudar a diminuir a ansiedade do mercado, mas os níveis dos estoques continuam sendo um problema. As informações são da agência Dow Jones.