Produção de petróleo da Petrobrás bate recorde no Brasil em agosto

SÃO PAULO - A produção de petróleo da Petrobrás no Brasil em agosto bateu recorde histórico, atingindo média de 2,22 milhões de barris por dia, ante 2,196 milhões em julho, informou a estatal nesta segunda-feira. A produção de petróleo no exterior contribuiu com 68 mil bpd para a produção média no mês, de 2,29 milhões bpd.

Adicionalmente, a Petrobrás atingiu nova marca diária em 19 de agosto, com volume de 2,33 milhões de bpd, superando o recorde diário anterior, de 22 de dezembro de 2014, de 2,30 milhões de bpd.

No pré-sal, o aumento da produção (parcela própria e dos parceiros) foi de 4%, também novo recorde mensal, com 1,36 milhão boed. "Esse resultado se deve, principalmente, à interligação de novos poços e ao crescimento da produção dos poços já interligados aos FPSOs Cidade Maricá e Cidade de Saquarema, ambos instalados no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos", informa a empresa.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No critério produção média, a do pré-sal foi de 1,10 milhão bpd, igualmente recorde mensal. "Além disso, a produção diária de óleo naquela província atingiu no último dia 28/8, novo recorde diário, com a produção de 1,22 milhão de barris."

A produção total de petróleo e gás natural da Petrobrás em agosto caiu 1,73% em agosto ante julho, para 2,84 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), de 2,89 milhões de boed, impactada pela venda de ativos na Argentina. Foram produzidos 2,72 milhões boed no Brasil e 120 mil boed no exterior./COM REUTERS