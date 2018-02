Produção de petróleo da Petrobrás no Brasil sobe 3,9% em maio

A produção de petróleo da Petrobrás no Brasil em maio atingiu uma média de 2,18 milhões de barris por dia (bpd), alta de 3,9% ante abril, informou a companhia em nota nesta segunda-feira, 19.

Já a produção total de petróleo e gás natural da estatal somou 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,68 milhões deles no Brasil e 120 mil no exterior.

A companhia destacou que o resultado deve-se principalmente ao início da produção de mais um projeto no sul do campo de Lula, na Bacia de Santos, com a plataforma P-66, no pré-sal; à entrada de um novo poço produtor no campo Marlim Sul, na Bacia de Campos; além do retorno de plataformas após parada para manutenção em ambos os campos.

A produção de petróleo e gás operada pela Petrobrás na camada pré-sal em maio foi de 1,57 milhão de boed, alta de 5,1% na comparação com abril. Já no confronto com maio de 2016 houve aumento de 37% na produção, destacou a Petrobras.

Já a produtividade de gás natural da empresa no Brasil, excluído o volume liquefeito, somou 78,9 milhões de metros cúbicos/dia, alta de 0,5% na comparação com o mês anterior.

No exterior, a Petrobrás produziu ainda 65 mil bpd de petróleo em maio, alta de 1% ante abril, com o início das operações de um novo poço no campo Saint Malo, nos Estados Unidos.

A produção de gás natural no exterior somou 9,3 milhões de metros cúbicos/dia, montante 3% abaixo do produzido em abril, "consequência, principalmente, da menor demanda da produção de gás na Bolívia", segundo a companhia./REUTERS