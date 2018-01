Produção de petróleo da Venezuela pode parar em cinco dias O primeiro vice-presidente da Petroleos de Venezuela (PDVSA), Jorge Kamkoff, afirmou que a produção de petróleo cru pela Venezuela está um pouco acima do nível de 1 milhão de barris por dia, mas poderá parar totalmente em cinco dias caso o governo não encontre uma saída para carregar os petroleiros. "Eles podem manter os níveis atuais de produção se eles conseguirem carregar os navios. Se isso não acontecer, a produção deverá parar dentro de cinco dias", declarou. Refino não foi interrompido Kamkoff disse que o fechamento da refinaria de Puerto La Cruz, anunciado anteriormente, não se confirmou porque o governo conseguiu retomar as entregas locais de combustíveis, o que possibilitou o trabalho de refino. Apenas uma das três refinarias do complexo está funcionando, com capacidade de produção de 80 mil barris por dia. Militares escoltaram caminhões carregados de combustíveis de companhias privadas que estavam em greve e restabeleceram as entregas em áreas importantes do país, onde motoristas passavam longas horas em filas para abastecerem seus carros.