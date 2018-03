Produção de petróleo do Brasil caiu 3% em 2004 A produção nacional de petróleo caiu 3% em 2004, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Petrobrás. Foi a primeira queda neste indicador desde 1991. A média diária produzida no ano foi de 1,493 milhão de barris por dia, contra os 1,54 milhão verificados em 2003. Em dezembro, porém, a produção voltou a crescer, a uma taxa de 3,5% em relação a novembro e 3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, reflexo da entrada em operação da plataforma P-43, do campo de Barracuda, e da interligação de mais um poço na P-16, de Marlim, ambos na Bacia de Campos. O atraso na obra da plataforma P-43 foi responsável pela queda na produção anual - pelo cronograma original, ela deveria iniciar suas atividades no início do segundo semestre. Este ano, a estatal espera ampliar o volume produzido, com a entrada em operação das plataformas P-48, de Caratinga; P-50, de Albacora Leste; e P-34, de Jubarte; todos na Bacia de Campos. Em entrevista ao Estado antes da divulgação dos dados, o diretor de exploração e produção da companhia, Guilherme Estrella, reforçou a possibilidade de o País atingir a auto-suficiência ainda em 2005, antecipando em um ano o planejamento original, caso não haja novos atrasos em obras de plataformas. Segundo ele, as novas unidades serão suficientes para que a oferta nacional de petróleo ultrapasse a demanda, que deve fechar o ano em torno de 1,85 milhão de barris por dia. A estatal informou que, incluindo o gás natural e os negócios no exterior, a produção total da companhia ficou 0,7% menor no ano passado, atingindo 2,020 bilhões de barris de óleo equivalente por dia. Em dezembro, esse indicador chegou a 2,062 bilhões de barris diários, volume 3% superior ao registrado no mesmo mês de 2003. A produção brasileira de gás natural, informou a empresa, cresceu 7,7% em dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.