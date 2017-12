Produção de petróleo e gás permaneceu estável em 2003 A produção brasileira de petróleo e gás em 2003 manteve-se praticamente estável na comparação com o ano de 2002. Houve um crescimento de apenas 2,6% no ano, porcentual pequeno se comparado à média de 11% apresentada pela Petrobras nos últimos anos. A empresa fechou 2003 produzindo, em média, 1,54 milhão de barris de petróleo por dia no País. As estatísticas de produção total, que incluem as atividades internacionais, porém, apresentaram um crescimento de 10,7%, refletindo a aquisição da petroleira argentina Perez Companc. Somados os negócios no exterior, a Petrobras produziu, em média, 1,7 milhão de barris de petróleo por dia em 2003, contra 1,53 milhão de barris registrados no ano anterior. Problemas A Petrobras enfrentou problemas com duas plataformas de produção de petróleo este ano, que ficaram paradas devido a falhas em equipamentos. Os incidentes eliminaram os ganhos que a empresa teria com a entrada em operação de dois novos campos - Bijupirá-Salema e Jubarte - em 2003. Somando o gás natural, a produção da Petrobras no Brasil foi de 2 milhões de barris de óleo equivalente em dezembro. No ano, houve um acréscimo de 10,54% na produção de petróleo e gás natural. A expectativa da empresa é que a produção de petróleo cresça em 2004, mas não a ponto de atingir a meta de 1,59 milhão de barris diários estabelecida no planejamento estratégico da companhia. Para este ano, está prevista a entrada em operação dos campos de Barracuda e Caratinga, cujas plataformas estão em fase final de montagem em estaleiros do Rio de Janeiro.