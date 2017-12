Produção de petróleo na Bacia de Santos pode ser antecipada A Petrobras e a Queiroz Galvão podem antecipar em alguns meses o início da produção de petróleo no campo de Estrela-do-Mar, na Bacia de Santos. A informação foi dada hoje pelo diretor de exploração e produção da Queiroz Galvão, José Augusto Fernandes. O projeto inicial do campo, com reservas de 8 milhões de barris de petróleo de qualidade, prevê início das operações no final de 2006, mas Fernandes disse que o consórcio está revendo o cronograma. O petróleo de Estrela-do-Mar será escoado pela plataforma do campo vizinho, chamado Coral, que já está em produção, mas em volumes menores que os 18 mil barris por dia esperados devido a problemas técnicos nos poços. "Coral está produzindo abaixo do previsto, então estamos analisando alternativas de modificação do projeto original dos campos", informou Fernandes. Ele ressaltou, no entanto, que é difícil que a produção de Estrela-do-Mar possa ocorrer ainda em 2005, devido ao tempo necessário para a compra e fabricação de equipamentos.