Produção de petróleo pode aumentar Os países-membros da Opep poderão aumentar sua produção de petróleo em 500 mil barris por dia a partir de amanhã, dentro do mecanismo de banda de preços adotado recentemente pela organização. Isso deverá acontecer se o preço médio da cesta de sete tipos de petróleo cru da Opep nos últimos 20 dias superar os US$ 28 por barril. Analistas citados pela Dow Jones disseram que isso poderá acontecer pela primeira vez nesta quinta-feira. Ontem, o preço médio da cesta da Opep subiu para US$ 28,17 por barril, o que elevou a média dos últimos 20 dias para US$ 27,98, a apenas 2 cents do teto da banda. Um preço médio igual ou superior a US$ 27,04 hoje levaria a média dos últimos 20 dias para US$ 28,01. Ontem, o ministro de Petróleo dos Emirados Árabes Unidos, Saif al-Nasseri, disse não haver necessidade de uma reunião da Opep para que o mecanismo de banda de preços seja acionado.