Produção de petróleo sobe no Brasil, Rússia e Mar do Norte A produção de petróleo dos países não-membros da Opep subiu em janeiro em relação a dezembro, refletindo aumento na produção da Rússia, Mar do Norte e do Brasil, relatou a Agência Internacional de Energia. A produção fora da Opep subiu 132 mil barris diários em janeiro. O crescimento contrabalançou a pequena retração na produção da Opep no mesmo mês. Dessa forma, a produção mundial em janeiro ficou inalterada em 82,1 milhões de barris, mesmo nível de dezembro. A produção entre os 10 países da Opep, excluindo o Iraque, caiu 145 mil barris em janeiro, para 27,9 milhões de barris. Rússia critica corte proposto pela Opep Em Moscou, o Ministério da Energia da Rússia criticou a decisão da Opep de promover corte em sua produção de petróleo a partir de abril e disse que pretende aproximar-se do cartel para discutir a questão na reunião do grupo que ocorrerá em março. Segundo o chefe do Departamento de Relações Exteriores, Oleg Antonov, "a decisão não foi coordenada" com a Rússia. "A decisão levará a aumento na volatilidade dos preços", tratando-se de algo que a Rússia e a Opep buscaram evitar no passado, disse Antonov. Ontem, a Opep pediu aos países que cumpram suas cotas, eliminado o excedente de 1,5 milhão de barris de petróleo produzidos diariamente acima do teto de 24,5 milhões de barris/dia. Ao mesmo tempo, o cartel concordou em cortar o teto de produção em 1 milhão de barris a partir de 1º de abril.