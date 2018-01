Produção de petróleo e gás tem terceira queda seguida

RIO - A produção total de petróleo e gás natural no Brasil teve a terceira queda consecutiva em março. Foram 2,833 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), ante 2,950 milhões de boe/d no mês anterior. A produção de petróleo em março foi de aproximadamente 2,264 milhões de barris por dia (bbl/d), queda de 3% em relação ao mês anterior. Na comparação com março de 2015, houve recuo de 6,2%. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção de gás natural, por sua vez, totalizou 90,4 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), retração de 7,5% frente ao mês anterior. Em relação a março do ano passado, houve recuo de 5,5%.

A ANP divulgou ainda que a produção do pré-sal foi de 883,8 mil bbl/d, enquanto a de gás natural somou 35 milhões de m³/d. No total, o pré-sal somou 1,104 milhão de boe/d, aumento de 1,2% em relação ao mês anterior.

O aproveitamento de gás natural no mês foi de 94,9%. A queima de gás em março foi de 4,6 milhões de m³/d, redução de 1,4% se comparada ao mês anterior. Em relação a março de 2015, houve aumento de 22,4%.

Em março, os campos marítimos produziram 93,2% do petróleo e 75,9% do gás natural do País. A produção ocorreu em 8.921 poços, sendo 776 marítimos e 8.165 terrestres. Os campos operados pela Petrobrás produziram 94,3% do petróleo e gás natural.