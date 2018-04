Produção de trigo cresceu 96% em 2001, diz IBGE A produção de trigo foi um dos principais destaques da safra 2001, com aumento de 96% em relação ao ano anterior, atingindo 3,257 milhões de toneladas. Segundo o IBGE, a expansão ocorreu devido ao desempenho da região Sul, que é responsável por cerca de 94% da produção nacional, que contou no ano passado com condições climáticas mais favoráveis. Houve aumento significativo também na safra de algodão, que cresceu 31,85%, com colheita 2,640 milhões de toneladas. Nas demais culturas, os desempenhos foram os seguintes: soja (37,687 milhões de toneladas, aumento de 15,3%), milho primeira safra (35,123 milhões de toneladas, aumento de 25,35%); milho safrinha (6,334 milhões de toneladas, aumento de 64,13%) e feijão 3ª terceira safra (318,3 mil toneladas, aumento de 34,13%). Foram registradas variações negativas ante a safra anterior para o arroz (10,195 milhões de toneladas, queda de 8,07%), feijão primeira safra (1,183 milhão de toneladas, queda de 30,78%) e feijão 2ª safra (941 mil toneladas, queda de 13,74%). Segundo o IBGE, o desempenho do milho, que também foi um dos destaques no ano passado, beneficiou-se das condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, que apresentou recuperação da produtividade.