Produção de veículos aumenta 3,2% em agosto ante julho

A produção de veículos automotores (automóveis, autopeças, caminhões) aumentou 3,2% em agosto ante julho e representou o principal impacto positivo para a alta de 1,2% na produção industrial nessa base de comparação.

Veja também:

Venda de automóveis bate recorde no último mês de IPI isento

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ante agosto do ano passado, a produção de veículos automotores prosseguiu em queda (-18,5%) e também neste caso representou o principal impacto, neste caso negativo, para o recuo de 7,2% na indústria nesse confronto.

Segundo a economista da coordenação de indústria do IBGE, Isabella Nunes, a redução do IPI sobre os automóveis teve importante impacto no resultado de veículos automotores ante o mês anterior e agora será preciso esperar os dados a partir de outubro para checar os efeitos que a retirada do beneficio terão sobre o setor.