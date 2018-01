Produção de veículos cai 13,6% em abril ante março, diz Anfavea

SÃO PAULO - As montadoras instaladas no Brasil produziram 169.813 veículos em abril, considerando automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume, o menor para o mês desde 2004, representa queda de 22,9% em relação a abril de 2015 e retração de 13,6% em comparação com março, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, 658.745 unidades saíram das fábricas, recuo de 25,8% em comparação com igual período de 2015.

Por segmento, os automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 163.031 unidades em abril, retração de 22,9% em relação a abril do ano passado e recuo de 13,8% ante o volume do mês anterior. No acumulado do ano, a queda é de 25,4%, para 632.424 unidades.

Entre os pesados, foram 5.197 caminhões produzidos em abril, baixa de 24,3% ante abril do ano passado e retração de 9,2% sobre o resultado de março. O segmento acumula queda de 32,4% no ano até abril, para 20.397 unidades. No caso dos ônibus, as montadoras produziram 1.585 unidades em abril, queda de 23,1% sobre o resultado de igual mês do ano passado e recuo de 4,2% em relação a março. No ano, acumula baixa de 39,2%, para 5.924 unidades.

Com o corte na produção, as demissões continuam nas montadoras. Só em abril, 36 vagas de emprego foram eliminadas. Considerando os últimos 12 meses, são 11,2 mil vagas a menos. Com isso, a indústria conta hoje com 128.441 funcionários, recuo de 8% em relação ao nível de abril do ano passado.

Vendas. A venda de veículos novos no Brasil alcançou 162.939 unidades em abril, recuo de 25,7% em comparação com igual mês do ano passado e de 9,1% sobre o resultado de março, informou há pouco a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado do ano, a queda é de 27,9% em relação a igual período do ano anterior, para 644.250 unidades.

Por segmento, os automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 157.821 vendas em abril, retração de 25,6% em relação a abril de 2015 e queda de 9% ante o volume do mês anterior. Com isso, as vendas acumulam, de janeiro a abril, recuo de 27,7% em relação a igual intervalo do ano passado, para 623.301 unidades.

Entre os pesados, foram 4.202 caminhões vendidos em abril, baixa de 27,4% ante abril do ano passado e recuo de 13,2% sobre o resultado de março. Nos quatro primeiros meses do ano, o segmento acumula retração de 31%, para 17.313 unidades. No caso dos ônibus, as marcas venderam 916 unidades em abril, queda de 41,3% sobre o resultado de igual mês do ano passado e recuo de 7,2% em relação a março. A queda no acumulado do ano é de 46,3%, para 3.636 unidades.

Com a baixa demanda, os estoques continuam elevados. Os pátios das montadoras e das concessionárias terminaram o mês com 251,7 mil veículos à espera de um comprador. O estoque é suficiente para 46 dias de venda, considerando o ritmo das vendas registrado em abril. Em março, o número de veículos encalhados, 259,1 mil, era suficiente para 48 dias de vendas, também considerando o ritmo de abril. Segundo a Anfavea, o ideal é que os estoques sustentem cerca de 30 dias de vendas.